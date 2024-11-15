Редизайн (оптимизация дизайна) главной страницы сайта на wix

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Основные требования:

  1. Обеспечить адаптивный дизайн для единого и гармоничного отображения на всех устройствах (десктопы, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны).

  2. Стандартизировать отступы, шрифты и цветовую палитру для визуальной согласованности.

  3. Улучшить пользовательский опыт (UX) и навигацию.

UI/UXАдаптивный дизайн
5 месяцев назад
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