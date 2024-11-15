Требуется помощь в устранении ошибки отображения логотипа на сайте WordPress. Проблема связана с сообщением 'При обрезке изображения произошла ошибка', а также с загрузкой изображений в новостной ленте. Возможные причины — ошибки на сервере после обновлений. Готовы обсудить бюджет при быстром решении проблемы.
Редизайн (оптимизация дизайна) главной страницы сайта на wix
Основные требования:
Обеспечить адаптивный дизайн для единого и гармоничного отображения на всех устройствах (десктопы, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны).
Стандартизировать отступы, шрифты и цветовую палитру для визуальной согласованности.
Улучшить пользовательский опыт (UX) и навигацию.
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