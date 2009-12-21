Редизайн портала

$250
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок1168 просмотров
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#1$

Добрый день. Требует редизайн сайта ( w w w . k a l u g a r e s t . r u ). Задача - сделать как можно более удобным и современным. Пример того, что нравится http://www.timeout.ru/, http://topnews.ru/

Задача - Верхнее меню (оставляем как есть, убираем новости), шапка, верхний баннер и правые баннеры должны быть на всех страницах.

Должно быть 4 основных раздела: Кино, Рестораны, Театр, Клубы, как на топньюс, картинка, наложение полупрозрачности + небольшой текст.

Обязательные элементы - Поиск (учтите, что должна быть расширенная часть), Авторизация на сайте (логин, пароль), регистрация. Возможность перейти на другой сайт нашей сети (Моя Калуга)

После 4 основных разделов идет Каталог компаний, которые есть в нашей базе. Желательно каждому разделу придумать какую нибудь миниатюрную картинку.

Ниже три блока: Популярное - список самых читаемых материалов (Заголовок + надпись Просмотров 1001), Интересное (Заголовок + надпись Комментариев 101), Новое (Заголовок + дата добавления)

Далее блок информации о портале и нижняя часть - Копирайт ... Ссылки ... Контакты ... Счетчик.

14 лет назад
temon
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
markzmanz
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
Несмотря на то, что Игорь начинающий дизайнер, его концепция стала лучшей, из представленных. Все основные требования, которые я описал были учтены. Макет получился качественный, его доработка заняла 2 дня. Рекомендую Игоря, как целеустремленного фрилансера, который с каждой работой (Я в этом уверен) будет набирать обороты.
Артём просто отличный заказчик, умеет правильно и грамотно описать задачу. После разработки дизайн макета, указал на некоторые недочеты, что позволило совместными силами достичь более интересного результата. Была небольшая задержка оплаты на пару дней, но тут же предупредил и извинился. Был бы рад и дальше сотрудничать с Артёмом!
Заявки фрилансеров
markzmanz
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
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