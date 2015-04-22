Редизайн раздела

$72
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка102 просмотра

Создание лендинг страницы.

10 лет назад
Quickz
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$72
2 дня
Спасибо, долго и терпеливо вносил правки, в итоге всё сделал круто!
Рад стараться) Работа была очень интересной)

Заявки фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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