Редизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок1 просмотр

Требуется выполнить редизайн сайта, а именно — заменить старый интерфейс на новый, используя готовую дизайн-систему. Для выполнения этой задачи необходим опыт работы с дизайн-системами или UI KIT. Вы можете предложить свои идеи для решения задачи, а в случае возникновения трудностей мы всегда готовы помочь и предоставить всю необходимую информацию.

Просим вас ознакомиться с техническим заданием.

Дизайн сайтов
4 месяца назад
delligent
Герман 
27 лет
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
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