Требуется выполнить редизайн сайта, а именно — заменить старый интерфейс на новый, используя готовую дизайн-систему. Для выполнения этой задачи необходим опыт работы с дизайн-системами или UI KIT. Вы можете предложить свои идеи для решения задачи, а в случае возникновения трудностей мы всегда готовы помочь и предоставить всю необходимую информацию.

Просим вас ознакомиться с техническим заданием.