Редизайн сайта

Есть сайт. Наглядно: www.megapolismedia.com/index.Необходимо внести изменения в первоначальный дизайн сайта согласно ТЗ на основе cтиля и дизайна имеющихся презентаций в Power Point, а так же внести, согласно ТЗ изменения в структуру сайта. Сайт привязан ...
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Обновление дизайна сайта ritualgrad.ru
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