то такое Flynax : http://realty.demoflynax.com/?accont=buyer Нужна кросс браузерная поддержка, небольшие вкрапления Jquery. Москву, Питер не потяну по финансам.
Редизайн сайта
Нужен редизайн сайта tvs-omsk.ru
Направления компании:
1. химические вещества для ухода за бассейнами - уход за бассейнами,
2. строительство бассейнов
3. Полипропиленовые изделия, емкости, баки, воздуховоды.
Оплата по вебмани.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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