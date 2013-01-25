Редизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок138 просмотров
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Добрый день уважаемые дизайнеры.

Необходимо сделать редизайн сайта http://rost-on-line.narod.ru

Нужно сделать редизайн шапки и подвала, центральную часть не трогать, цветовое оформление оставляем, работы не много, просто сделать покрасивее, а то эти элементы 5-ти летней давности.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
11 лет назад
naidenov_e
Евгений 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
kocherlive
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
1 день
Всё было сделано очень быстро и хорошо! Буду обращаться.
Заказчик что надо! Спасибо за работу.
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