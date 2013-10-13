Редизайн сайта

Стиль: молодежный современный

портерт целевой адуитории: молодой(ая) в возрасте от 18 до 32 лет, активные люди, предприниматели, заработок от 4000$ в мес.

сайт должен быть стильным и молодежным (по тенденциям)

по Цветам - как из нашего лого (прикладываю Аватрку из группы в ВК),кстати потом лендинг будет главной страницей домена updeal.ru

по Расположению блоков и тексту - оставить так же как и на reklama555.ru (там уже настроено под продающий Дизайн, можете что-то изменить если есть орфографические ошибки или вы считаете что так будет лучше)

и помнимте сайт должен быть продающим, т.е. Кнопки CTA(call to action), т.е. кнопки призыва к действию должны быть выполненны по следующим требованиям:

1. они должны цеплять глаз, но не резать их

2. Текст должен быть призывающий к действию: Оставьте заявку, заказать звонок, кликните и мы Вам перезвони и т.п., а не так: отправка формы, обратный звонок

примеры хороших сайтов по технологии продающий сайт сделанных мной c привлечением дизайнеров:

clubvseprosto.ru

helper21.ru

zavodila21.ru

p.s.: но хлотелось бы чтобы Вы оказались лучше моих дизайнеров!