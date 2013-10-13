Редизайн сайта

Необходимо для существующего сайта нарисовать 2-3 слайда на главную страницу , повествующих о том что сайт в разработке. Пожалуйста пишите сроки и стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стиль: молодежный современный
портерт целевой адуитории: молодой(ая) в возрасте от 18 до 32 лет, активные люди, предприниматели, заработок от 4000$ в мес.
сайт должен быть стильным и молодежным (по тенденциям)
по Цветам - как из нашего лого (прикладываю Аватрку из группы в ВК),кстати потом лендинг будет главной страницей домена updeal.ru
по Расположению блоков и тексту - оставить так же как и на reklama555.ru (там уже настроено под продающий Дизайн, можете что-то изменить если есть орфографические ошибки или вы считаете что так будет лучше)
и помнимте сайт должен быть продающим, т.е. Кнопки CTA(call to action), т.е. кнопки призыва к действию должны быть выполненны по следующим требованиям:
1. они должны цеплять глаз, но не резать их
2. Текст должен быть призывающий к действию: Оставьте заявку, заказать звонок, кликните и мы Вам перезвони и т.п., а не так: отправка формы, обратный звонок
примеры хороших сайтов по технологии продающий сайт сделанных мной c привлечением дизайнеров:
p.s.: но хлотелось бы чтобы Вы оказались лучше моих дизайнеров!
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