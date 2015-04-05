Необходимо создать для сайта medportal.su, под его контент, новую тему, адаптивный дизайн на WP +верстка, +новый логотип. То есть нужно будет нарисовать логотип, дизайн главной страницы и на основе этого сделать страницы "Категории" и "Статьи". ...
Редизайн сайта
Что на мой взгляд хорошо:
http://googlenews.gkvasnikov.com/
Под редизайн попадают 3 страницы:
1. Список новостей
2. Страница новости
3. Настройки пользователя
Заявки фрилансеров
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