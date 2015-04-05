Редизайн сайта

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Закрыт29 заявок223 просмотра

Что на мой взгляд хорошо:

https://flipboard.com

http://googlenews.gkvasnikov.com/

Под редизайн попадают 3 страницы:

1. Список новостей

2. Страница новости

3. Настройки пользователя

10 лет назад
neegor
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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