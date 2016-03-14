Редизайн сайта

Алексей очень хорошо справился с заданием! В наше время тяжело найти хорошего исполнителя который очень хорошо изучит что ему надо сделать и потом предложит отличный вариант по дизайну. Алексей относится к тем исполнителям которые дают очень дельные советы по дизайну и по самой реализации! У меня была идея сделать сезонность на сайте(меняется оформление в зависимости от поры года), так данный исполнитель привел мне несколько поводов почему для моего сайта эта не подходит(одна из причин эта аудитория моего сайта). Это говорит о том что исполнитель полностью погружается в создание сайта, изучая все его моменты. Я очень доволен современным дизайном, всё на высшем уровне как и должно быть! До этого заказывал у другого мастера, но он сделал такой хреновый дизайн что я только потратил свои нервы, время и деньги. Хорошо что потом нашёл Алексея и он всё сделал как надо:) Всем советую данного исполнителя!