Редизайн сайта + адаптивная HTML-верстка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка115 просмотров

Требования:

1) Редизайн

- всех страниц

- дизайн который можно использовать в адаптивной верстке

- желательно использовать "Flat стиль", минимализм

- освежить устаревший дизайн, привести к современному виду.

2) Адаптиваная верстка (для просмотра на разный устройствах, с учетом Retina дисплеев)

Сроки: 7-14 дней.

HTML
11 лет назад
alex_1976
Алекс 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$500
10 дней
Отлично справился с работой. Всегда на связи.
Замечательный заказчик! В общении коммуникабелен, умеет правильно поставить задачу, без дальнейших поправок и других нюансов, которые возникают при работе с большинством заказчиков. Человек знает что ему нужно! Всегда в онлайне, что является одним из преимуществ, при согласовании определенных шагов выполнения работ. Оплата была произведена молниеносно, сотрудничеством остался доволен. Было приятно работать, Спасибо!

Заявки фрилансеров

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайнерские торты. Интернет магазин/лендинг

    Необходимо разработать супер дизайн по продажам элитных дизайнерских тортов+карамели+диетические торты есть маркетинг-кит, уникальное предложение, фото. Жду ваших предложений. возможно дальнейшее сотрудничество, рекомендации.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн будущего сайта

    $50

    Добрый день! Требуется дизайнер, который сможет разработать дизайн будущего сайта. Тематика сайта направлена в игровую индустрию, поэтому все подробности при личной переписке. Желательно сделать всю работу в пределах 500 рублей.

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать калькулятор

    Нарисовать вот такой калькулятор http://joxi.ru/kXDkU4wyTJDDAtl_FRw Формат можно псд фотошопа по слоям. Ползунки нарисовать другие. Синий и жёлтые цвета немного изменить.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    Дизайн главной страницы, стайт http://kinovzale.ru, нужно придумать что то оригинальный фон под фильмы, может в виде видеопленки на которой будет расположены фильмы, а надпись с названием с боку. Если есть другие идеи, рад буду выслушать!

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайнер для простых работ

    На постоянной основе и с постоянной связью, но не в качестве основной занятости только с нами - требуется дизайнер для несложных работ, по дизайну коллажжей, банеров, шапок сайта, кнопок меню, web-дизайна и других несложных и ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать административную часть для сайтов

    Админка, на которой работаем уже длительное время устарела. Несколько раз пытались сами ее улучшать - но кардинально это ничего не дало. Хочется профессионального подхода, чтоб в результате получить красивый продукт. Предпочтение отдадим ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание Landing Page

    $250

    Нужен Лендинг для школы иностранных языков. Свои предложения по срокам, цене и портфолио жду в сообщения.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оформление страниц сайта

    Вот сайт: http://www.mnepu.ru/ Необходимо "украсить" 45 стр. для повышения конверсии сайта. Я: готовлю ТЗ, пишу, что куда вставить: фото, графическую иконку, табличку, заголовок и даю ссылку на стр. Вы: делаете скрин страницы, ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта по ремонту телефонов.

    $50

    Необходим практичный дизайн сайта по ремонту телефонов. Сайт по видам деятельности будет похож на expressgsm.ru, но конечно не с таким убогим дизайном. Требуется дизайн главной страницы, для внутренних (текстовая) — только ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад