Редизайн сайта для интернет-магазина

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Открыт4 заявки176 просмотров

Необходимо сделать редизайн сайта https://kombenzon.com/, добавить новые товары, убрать старую коллекцию, заменить отделы на главной странице. Требования: опыт работы с интернет-магазинами. Условия: оплата по договоренности.

Дизайн интернет-магазиновДобавление товаров
день назад
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Владимир
 
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