Ищется дизайнер для разработки оформления платформы геткурс. Основные задачи включают создание обложек для курсов и модулей, связанных с телесной терапией. Ожидается творческий подход и внимание к деталям.
Редизайн сайта для интернет-магазина
Необходимо сделать редизайн сайта https://kombenzon.com/, добавить новые товары, убрать старую коллекцию, заменить отделы на главной странице. Требования: опыт работы с интернет-магазинами. Условия: оплата по договоренности.
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