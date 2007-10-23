Редизайн сайта элитных квартир

$525
Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок355 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, требуется новый дизайн сайта по аренде хорошо отделанных квартир, которые сдаются иногородним, как альтернатива гостинице.

То как сейчас выглядит сайт, вы можете посмотреть на http://podushkalux.ru

Новый дизайн должен быть стильным и напоминать гостиничный сайт.

На выходе от вас требуется дизайн главной и одной из внутренних страниц в .psd

Верстка, программирование и наполнение контентом не нужны.

Требования:

1. Я не играю в испорченный телефон и общаюсь напрямую с дизайнерами. (Руководители вебстудий, менеджеры мне не интересны)

2. У вас в портфолио не менее 5 сайтов.

3. Дизайн всех сайтов в портфолио выполнен именно вами.

Бюджет на дизайн 420$

Расчет через сервис безопасных сделок этого сайта. Проценты за пользование сервисом мы берем на себя.

Мой емейл: pendalf(собачка)s09.ru

Бюджет вырос, Т.З. изменилось (добавились верстка и создание фотогаллереи в шапке.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
16 лет назад
pendalf
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Minix
Ляля 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$525
  • Похожие заказы

  • Редизайн

    $300

    Требуется редизайн сайта: www.pattayahouse.info Основная задача сайта: Дизайн должен быть позитивным и вызывать ощущение профессионалзима владельца сайта. Есть готовый МАКЕТ, шапка почти утверждена, нужно немного поправить лого и макет, добавить деталей, то есть оживить сайт – ...

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется разработка логотипа и дизайна сайта

    Требуется разработка логотипа и дизайна сайта (без инсталяции) для Социальной сети http://mityaev.ning.com Данная работа является пробной. Если Ваш дизайн будет удачным, Вы получаете пакет заказов на 5 аналогичных сайтов. Художественное образование обязательно. Жду ваших предложений и работ. С ...

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для сайта (рейтинг-новости)

    Приветствую! Скажу сразу, оплаты за работу скорее нет, чем есть. Поэтому кто работает в нормальном русле: работа-оплата, может не читать дальше. По делу, в сторону от лирических замечаний... Необходимо создать дизаин сайта, основными элементами которого являются рейтинг и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт для молодой юридической организации

    Необходимо создать сайт для молодой юридической организации. Нужна верстка и дизайн. Подробности лучше обговорить при личной встрече. Но можно и виртуально, оставляйте координаты. Текст добавим на сайт самостоятельно, от вас требуются только картинки и хотя-бы ...

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн

    $250

    Добрый день. Нужен редизайн для музыкального портала, макет главной странички, и 2 внутренних. Полное т.з. при переписке. Бюджет 250$ Предоплата 100$ Сроки не жмут, но хотелось бы чтоб всё было готово через 6 дней.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта программного продукта

    $500

    Требуется дизайн сайта программного продукта. Сайт будет включать в себя следующие основные разделы -главная -о программе - развитой каталог с различными категориями с add-ons к программе - система новостей и заметок на сайте - форум - регистрация и личный кабинет пользователей Это ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка высокобюджетного дизайна для сайта

    $10000

    Ищу дизайнера из МОСКВЫ для разработки ДОРОГО сайта – нужен только дизайн, без верстки, т.е. только картинка главной и внутренней странички. Нужны только ПРОФЕССИОНАЛЫ. Разговор начинается ТОЛЬКО со ссылки на ваше портфолио и ТОЛЬКО в ICQ ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта по керамической плитке

    Нужен дизайн сайта по керамической плитке. В PSD файле. Ширина диза 1000 пиксилей высота должна быть спланирована так чтоб вставлялся текст любой длинны (тоесть серидина без жестко привязанных картинок) Тона предпочтительно светлые. Как вариант цвета и вида ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад