Редизайн сайта элитных квартир

Требуется редизайн сайта: www.pattayahouse.info Основная задача сайта: Дизайн должен быть позитивным и вызывать ощущение профессионалзима владельца сайта. Есть готовый МАКЕТ, шапка почти утверждена, нужно немного поправить лого и макет, добавить деталей, то есть оживить сайт – ...
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Здравствуйте, требуется новый дизайн сайта по аренде хорошо отделанных квартир, которые сдаются иногородним, как альтернатива гостинице.
То как сейчас выглядит сайт, вы можете посмотреть на http://podushkalux.ru
Новый дизайн должен быть стильным и напоминать гостиничный сайт.
На выходе от вас требуется дизайн главной и одной из внутренних страниц в .psd
Верстка, программирование и наполнение контентом не нужны.
Требования:
1. Я не играю в испорченный телефон и общаюсь напрямую с дизайнерами. (Руководители вебстудий, менеджеры мне не интересны)
2. У вас в портфолио не менее 5 сайтов.
3. Дизайн всех сайтов в портфолио выполнен именно вами.
Бюджет на дизайн 420$
Расчет через сервис безопасных сделок этого сайта. Проценты за пользование сервисом мы берем на себя.
Мой емейл: pendalf(собачка)s09.ru
Бюджет вырос, Т.З. изменилось (добавились верстка и создание фотогаллереи в шапке.
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