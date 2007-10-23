Редизайн сайта элитных квартир

Здравствуйте, требуется новый дизайн сайта по аренде хорошо отделанных квартир, которые сдаются иногородним, как альтернатива гостинице.

То как сейчас выглядит сайт, вы можете посмотреть на http://podushkalux.ru

Новый дизайн должен быть стильным и напоминать гостиничный сайт.

На выходе от вас требуется дизайн главной и одной из внутренних страниц в .psd

Верстка, программирование и наполнение контентом не нужны.

Требования:

1. Я не играю в испорченный телефон и общаюсь напрямую с дизайнерами. (Руководители вебстудий, менеджеры мне не интересны)

2. У вас в портфолио не менее 5 сайтов.

3. Дизайн всех сайтов в портфолио выполнен именно вами.

Бюджет на дизайн 420$

Расчет через сервис безопасных сделок этого сайта. Проценты за пользование сервисом мы берем на себя.

Мой емейл: pendalf(собачка)s09.ru

Бюджет вырос, Т.З. изменилось (добавились верстка и создание фотогаллереи в шапке.