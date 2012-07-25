Требуется сделать приятный дизайн для сайта, посвященного организации свадеб. Шаблоны не предлагать. В предложении указывайте ссылки на ваше портфолио.
Редизайн сайта Healthhair.kz
Необходимо разработать новый оригинальный дизайн и прикрутить его под движок сайта - webassyst 3.0.6
Все требования изложены в прикрепленном файле в 1-м и 2-м разделе. Во 2-м разделе среди списка магазинов выделены наиболее привлекательные.
Если есть опыт и возможность реализовать и 3-й раздел, будет еще лучше. В этом случае стоимость будет другой - просьба указывать стоимость работ отдельно за дизайн и отдельно за доработку функциональности движка, а также ориентировочные сроки работ.
В требованиях указанна программа максимум, они также обсуждаемы.
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