Редизайн сайта Healthhair.kz

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок259 просмотров

Необходимо разработать новый оригинальный дизайн и прикрутить его под движок сайта - webassyst 3.0.6

Все требования изложены в прикрепленном файле в 1-м и 2-м разделе. Во 2-м разделе среди списка магазинов выделены наиболее привлекательные.

Если есть опыт и возможность реализовать и 3-й раздел, будет еще лучше. В этом случае стоимость будет другой - просьба указывать стоимость работ отдельно за дизайн и отдельно за доработку функциональности движка, а также ориентировочные сроки работ.

В требованиях указанна программа максимум, они также обсуждаемы.

13 лет назад
valehandro
Александр 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
$400
14 дней
Самое главное - Александр профессионал в области интернет-магазинов (не только дизайна, а в целом). Когда человек знает как делать, что делать и для чего делать - получается первоклассный результат. Вместе с современным и работающим дизайном получено много ценной информации. Сама работа очень понравилась с первого взгляда, редкая ситуация когда переделки не занимают больше времени, чем работа над первым эскизом. Те небольшие предложения, что и возникли, были оперативно реализованы. Полностью доволен сотрудничеством.
Приятно было работать.
vergilius
Тимур 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$250
2 дня

Заявки фрилансеров

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
vergilius
Тимур 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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