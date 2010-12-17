Редизайн сайта KassCenter.Ru (только Москва и МО)

Здравствуйте!

Нашему сайту kasscenter.ru потребовался редизайн! Новый дизайн сайта должен быть выполнен в стилистике сайта easyjet.com (особенно его внутренние страницы). Большинство блоков на сайте останется такими же как нашем сайте, часть блоков будет идентичными с сайтом askkt.ru.

У нас есть главное требование от дизайнера! Он должен быть из Москвы или ближайшего Подмосковья, чтобы приезжать в офис для решения вопросов, связанных с дизайном. Мы готовы хорошо оплачивать работу дизайнера, но для оперативного решения вопросов необходимо появляться в нашем офисе, который находится в 5 мин. пешком от м. Семеновская.

Мы ждем всех, кто может решить поставленные нами задачи!

Приветствуется наличие качественного портфолио.

П.С. Веб-студии просим не беспокоиться! Нас интересуют только способные и креативные ФРИЛАНСЕРЫ, которые готовы выполнить поставленную задачу на 100%!