Необходимо сделать редизайн сайта lingvotech.com (бюро переводов).

Количество шаблонов: 3 (главная страница, страница услуги, информационная страница).

Строгий, лаконичный но эмоциональный и продающий дизайн делового стиля (что-то вроде лендинга, но не лендинг).

Прошу назвать Вашу цену!

Оплата – либо работаем через биржу, либо постоплата по этапам (предоплатные варианты не рассматриваем, так как двое уже скрылись с деньгами).