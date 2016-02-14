Редизайн сайта lingvotech.com

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок253 просмотра

Необходимо сделать редизайн сайта lingvotech.com (бюро переводов). 

Количество шаблонов: 3 (главная страница, страница услуги, информационная страница). 

Строгий, лаконичный но эмоциональный и продающий дизайн делового стиля (что-то вроде лендинга, но не лендинг). 

Прошу назвать Вашу цену! 

Оплата – либо работаем через биржу, либо постоплата по этапам (предоплатные варианты не рассматриваем, так как двое уже скрылись с деньгами).

9 лет назад
a456
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

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