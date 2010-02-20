Редизайн сайта магазина

В связи с изменившимися требованиями необходимо сделать редизайн сайта. Во вложении находится старый дизайн и эскиз, на основе которого нужно сделать новый.

Все подробности после выбора исполнителя. Очень рекомендуется иметь возможность использование скайпа.

Необходимо иметь примеры ваших работ.

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