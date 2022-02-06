Нужно сделать дизайн сайта (пока только главную - работы на 6-8 часов) [b]Если все будет ОК продлим работу[/b] Надо выполнить за завтра, после со сроками будет попроще Подробный таск в Ноушн - [url=https://magnificent-sand-ae1.notion.site/Bright-Up-7a00c01c1616456180fe19633042fee3]https://magnificent-sand-ae1.notion.site/Bright-Up-7a00c01c1616456180fe19633042fee3[/url]
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Добрый день, необходимо выполнить редизайн сайта на битриксе и создать несколько баннеров. Интересна ли вам такая задача, если да, то вышлем информацию по сайту и задачам для расчета стоимости.
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