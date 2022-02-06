Редизайн сайта на битриксе

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка776 просмотров
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Добрый день, необходимо выполнить редизайн сайта на битриксе и создать несколько баннеров. Интересна ли вам такая задача, если да, то вышлем информацию по сайту и задачам для расчета стоимости.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
2 года назад
Katarios82
Екатерина 
41 годРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад