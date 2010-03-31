Редизайн сайта оздоровительной системы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок462 просмотра

Редизайн сайта www.hvan.ru по уже готовой идее.

Уже есть 3 полностью готовых странички нового дизайна.

Так же есть концепты нескольких (5) страниц нового дизайна включая главную страницу.

Необходимо будет взяв общий стиль с полностью готовых страниц:

1. Перенести его на эти концепты (т.к. они делались не профессионалом в области дизайна) и доработать эти концепты, т.е. добавить/поменять иконки, цвета, может что-то поменять местами, добавить/убавить какие-то моменты на вкус дизайнера.

2. "Додизайнить" еще около десятка страниц в этой же стилистике для которых нет концептов, но сами по себе эти страницы простые. Самые сложные страницы выполнены в концептах.

Есть кратенькое ТЗ освещающее основные моменты работы.

Оплата WMZ.

15 лет назад
Seveneight
47 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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