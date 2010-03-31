Здравствуйте. Нужно сделать редизайн сайта по существующему. Детали задания обсуждаемы лично с исполнителем. Хотим сделать дизайн в молодежном, портальном стиле. Будет смотреть по портфолио и выбирать. ...
Редизайн сайта оздоровительной системы
Редизайн сайта www.hvan.ru по уже готовой идее.
Уже есть 3 полностью готовых странички нового дизайна.
Так же есть концепты нескольких (5) страниц нового дизайна включая главную страницу.
Необходимо будет взяв общий стиль с полностью готовых страниц:
1. Перенести его на эти концепты (т.к. они делались не профессионалом в области дизайна) и доработать эти концепты, т.е. добавить/поменять иконки, цвета, может что-то поменять местами, добавить/убавить какие-то моменты на вкус дизайнера.
2. "Додизайнить" еще около десятка страниц в этой же стилистике для которых нет концептов, но сами по себе эти страницы простые. Самые сложные страницы выполнены в концептах.
Есть кратенькое ТЗ освещающее основные моменты работы.
Оплата WMZ.
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