Редизайн сайта по продаже спецтехники

$55
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка141 просмотр
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Срок 2 дня. Необходимо подрихтовать оформление главной страницы сайта сайта.  Цвета, шрифты, фоновую подложку ,сделать шапку сайта,

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
Lexxxart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
21 час назад
7 лет назад
$55
2 дня
Спасибо за работу, выполнил быстро (за сутки как и обещал), утвердили с первого раза, рекомендую, все очень здорово.
Спасибо за проект. Алексей приятный в общении человек, моментально оплатил, поставил понятную задачу. Ещё раз спасибо:) Рекомендую к сотрудничеству! И сам буду не против следующего проекта :)
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