Здравствуйте. Необходимо 3 PSD макета для одного информационного сайта тематики Женской тематики: главная страница, страница рубрик (категория) и страница одиночных записей + логотип и favicon в стиле минимализм. Логотип ...
Редизайн сайта Проспект онлайн
Доброго времени суток!
Задача: Сделать редизайн сайту prospektonline.ru
Можете сказать сколько вам потребуется времени и сколько эта задача будет стоить.
Заранее благодарю за оперативный ответ.
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