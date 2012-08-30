Исходники во вложение. Цвета не менять, менять шрифты, размеры, форму, иконки. Должно получиться похожее на исходное, но другое.
Редизайн сайта + верстка. Приватно для lexur-desig
Редизайн сайта (Wordpress)
заказ для lexur-design
Выбранный исполнитель
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