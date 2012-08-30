Редизайн сайта + верстка. Приватно для lexur-desig

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок275 просмотров

Редизайн сайта (Wordpress)

заказ для lexur-design

WordPress
13 лет назад
respawn
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lexur
Игорь 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$250
7 дней
Очень хорошая работа, всё было сделано в срок, все изменения и дополнения внесены. Результат даже превзошел ожидания и полученная картинка была просто здоровской! Спасибо огромное! С удовольствем буду сотрудничать еще.
Отличная работа

Заявки фрилансеров

lexur
Игорь 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад