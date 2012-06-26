Редизайн сайта woodfun.ru

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок165 просмотров

Основные моменты для редизайна

1. Изменение шапки (сделать шапку) с учетом резиновой верстки

a. Изменение названия магазина на ЭКОТРИО http://web.archive.org/web/20110716184239/http://www.ecotrio.ru/

b. Внедрить и визуально показать в дизайне возможность изготовления игрушек и сувениров на заказ.

2. .Сделать Удобный каталог товаров. Страницу описания товара

3. Удобную корзину оформления заказа.

Верстку делать не недо

13 лет назад
nikST
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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