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Редизайн сайта Woodfun.ru
Некоторые требования от верстальщика к дизйнеру:
Дизайн под адаптивную верстку.
Отрисовать строго по сетке, 12 колоночная структура отступ между колонками д.б одинаковым и кратным двум, т.е или 20 или 30 или 40 и тд.. Графические элементы - иконки должны быть отрисованы в векторе, чтоб на ретина дисплеях не размывались картинки и чтоб можно было внедрить иконки в шрифт. Нестандартный шрифт - чем меньше используется нестандартных шрифтов и их начертаний, тем лучше для скорости причем в вебе один и тот же шрифт, но с разной степенью жирности и начертанием подключается отдельным шрифтом, т.е. если мы используем шрифт Roboto, то отдельно нужно подключать roboto-regular, roboto-light, roboto-bold, roboto-italic, roboto-light-italic, roboto-bold-italic. Получается очень много, это важно иметь ввиду и поэтому по возможности использовать как можно меньше вариаций нестандартного шрифта.
Некоторые план работ для дизайнера можно взять из вложенного файла с ТЗ по юзабилити. подробности можно обсудить по почте, телефону, скайп.
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