Редизайн сайту будівельної компанії

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок271 просмотр

Потрібно створити красивий макет для МПП "Фенікс" http://fenixbud.com.ua. Інформаційне наповнення сайту та структура сайту така, як там.

Потрібно два шаблони - для головної і вторинних сторінок. На вторинних сторінках бажані елементи, що відповідатимуть розділам сайту (дизайн, будівництво, ремонт)

Колірна гама - яскраві насичені кольори, багато графіки (не мінімалізм).

Потрібне красиве КРЕАТИВНЕ рішення!

Оплата в грн., бажано переказом на картку Приватбанку.

Від клієнта:

http://www.oltagrup.ru - в цьому сайті графіка будинку (думаю головна буде шось схоже)

http://www.simk-a.ru - в цьому сайті розміщення ссилок (ІМХО можна проігнорувати)

http://www.bluestone.ru - фото будинків

Прохання писати конкретну ціну за роботу, або від і до!!!

17 лет назад
lunikof
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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