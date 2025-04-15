Редизайн шаблона

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт13 заявок327 просмотров

Есть уже готовый psd одно страничный дизайн который раньше мне нравился, сейчас хотел бы его переделать, а именно

  1. Сменить колористику.

  2. Изменить навигацыю, шапку, кнопки

  3. Логотип

Adobe PhotoshopДизайн лендингов
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