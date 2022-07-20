Добрый день Алексей 🤝

Так как я выучил фигму благодаря твоим урокам и видел твое лицо чаще чем лицо моей жены в последнее время, позволяю себе перейти сразу на ты :)

За классный контент огромный тебе СПС!

На данный момент у меня появилось несоклько проектов которые не успеваю выполнить и ищу хороших дизайнеров и разработчиков в помощь. Приятно удивился увидев твою страницу на этом сайте.

У меня есть клиент которому надо передизайнить сайт.

https://alma-films.com/

Я поговрил с ним и набросал ему грубую идею в фигме по главной странице

https://www.figma.com/file/VtiBJohbq56cIB4zTkI73f/Alma-Redesign

Мне нужно что бы кто то это продрлжил и превратил в полноценный сайт. Хотябы только дизайн.

Если такой проект интересен, можно обсудить все более подробно. Буду рад услышать цену и сколько времени займет такой редизайн.

Заранее спасибо!

С уважением,

Александр Друц

Бывшый беларус 