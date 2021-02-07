Редизайн страницы лендинга

Здравствуйте. Для dvabk.ru нужно офрмить несколько блоков, целиком дизайн не нужен. Описанные ниже блоки сделать исходя из ширины 1180px: 1. Плитка товара. Сейчас огромная [url=http://joxi.ru/DrlR0MjUyB3dl2]http://joxi.ru/DrlR0MjUyB3dl2[/url] при пролистывании теряешься, что смотришь. Чтобы уменьшить размер плитки и сделать ее более ...