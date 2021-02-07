Редизайн страницы лендинга

$20
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка117 просмотров
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Алёна пишу по поводу редизайна, который обсудили с вами в ВОТС АП

3 года назад
Ana1niy_Maroder
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Achervenkova
Алёна 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 дня назад
3 года назад
$30
1 день
Всегда была на связи, сделала всё хорошо, рекомендую Алёну. Спасибо
Спасибо за оперативную оплату и интересный проект) Надеюсь на повторное сотрудничество!
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