Нужен дизайн для сайта конторы (авто дилер). Требования: 1. Стильный 2. Корпоративный портал 3. Вебдванольный, резиновый Если знаете, как воплотить эти слова в работу, делайте ставки. ...
Редизайн + вёрстка чужого сайта
Планируется создать небольшой полуфейковый автопроект для арбитража трафика. Было принято решение не заказывать что-то крутое с нуля - в этом нет необходимости, а содрать простой и удобный дизайн с готового сайта и индивидуализировать его.
За "донора" был выбран av.by
Интересует редизайн и вёрстка только трёх страничек:
1). http://www.av.by/public/ будет использоваться в качестве главной.
2). http://www.av.by/public/search.php страница расширенного поиска.
3). http://www.av.by/public/public.php?event=View&public_id=3385922 страница с описанием конкретного авто.
и одно всплывающее окошко для информации (лучше всего средствами JQuery).
Нужно убрать всё лишнее. Игрой с CSS добиться, чтобы было не особо похоже, но прилично :) Заменить шапку. Возможно перерисовать пару изображений использующихся при оформлении. Размеры основных блоков, их размещение оставить прежними. Движок под это дело будет писаться чуть позже - поэтому код нужно делать понятным и удобным для интеграции с движком.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, у меня есть сайт: www.mir-igrushki.ru Хочу для начала организовать главную страницу, как здесь: http://www.loopoo.de/ Речь о средней колонке. В ней я хочу вынести 5-7-10 основных брендов моего сайта. ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Редактировать/ исправить модуль новостей под opencart 1.5.3.1 Установить Систему автооплаты Интеркасса. Подредактировать дизайн.Завершен13 лет назад
- $50
Маргарита, очень нужен дизайн строительного сайта по ремонту квартир!Завершен13 лет назад
- $50
Тз во вложении.Завершен13 лет назад
- $250
Требуется создание дизайна для инвест проектаЗавершен13 лет назад
- $1000
требуется разработка дизайна для сайта банка, главной и внутренних страниц, опыт работы над сайтами для банков обязателен, ожидается прифесиональный подход к выполнению, креативность приветствуется, примеры рыбот для банков обязательны.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу дизайнера для создания дизайна интернет магазина продающего энергетические напитки с персонализированными этикетками. Сообщите ваше обычные расценки на дизайн сайта (главная плюс пара внутренних), а также пришлите ссылки на ваше портфолио и ваши координаты для ...Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт13 лет назад
то такое Flynax : http://realty.demoflynax.com/?accont=buyer Нужна кросс браузерная поддержка, небольшие вкрапления Jquery. Москву, Питер не потяну по финансам.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен редизайн сайта tvs-omsk.ru Направления компании: 1. химические вещества для ухода за бассейнами - уход за бассейнами, 2. строительство бассейнов 3. Полипропиленовые изделия, емкости, баки, воздуховоды. ...Закрыт13 лет назад