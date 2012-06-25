Редизайн + вёрстка чужого сайта

Планируется создать небольшой полуфейковый автопроект для арбитража трафика. Было принято решение не заказывать что-то крутое с нуля - в этом нет необходимости, а содрать простой и удобный дизайн с готового сайта и индивидуализировать его.

За "донора" был выбран av.by

Интересует редизайн и вёрстка только трёх страничек:

1). http://www.av.by/public/ будет использоваться в качестве главной.

2). http://www.av.by/public/search.php страница расширенного поиска.

3). http://www.av.by/public/public.php?event=View&public_id=3385922 страница с описанием конкретного авто.

и одно всплывающее окошко для информации (лучше всего средствами JQuery).

Нужно убрать всё лишнее. Игрой с CSS добиться, чтобы было не особо похоже, но прилично :) Заменить шапку. Возможно перерисовать пару изображений использующихся при оформлении. Размеры основных блоков, их размещение оставить прежними. Движок под это дело будет писаться чуть позже - поэтому код нужно делать понятным и удобным для интеграции с движком.