Ниже ТЗ для разработки, на базе которой нужно разработать дизайн - Главная ШапкаВ самом верху выводить узкий баннер, который будет информировать о акциях/скидках/рекламного характера. В самой шапке сайта выводить: ...
Редизанй + дизайн внутренней
Тема Выкуп битых авто.
1. Добавить к существующему макету
В шапке распределить иконки с телефоном в правую часть
Добавить перезвонит мне
Форму нужно назвать "Быстрая оценка авто"
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2. Разработать макет внутренней, на основе существующего макета.
Ссылку на сайт и макет выбранному исполнителю.
Указывайте пожалуйста свои бюджеты и сроки.
Спасибо.
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