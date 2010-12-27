Для новостного сайта нужно разработать авторскийй дизайн и по нему сверстать шаблон wordpress в стиле новостного портала.
Рыбалка: снасти, наживка, места для ловли
Необходимо сменить дизайн сайта и наполнить качественным контентом по тематике. Интересны будут истории из жизни, "делимся опытом", познавательные статьи о видах улова, удачных местах для ловли, снастях, наживке и пр.http://lovi-ribku.ru
Заявки фрилансеров
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