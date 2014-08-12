Ricci Decor

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка96 просмотров

Дизайн сайта для продвижения наших услуг.

11 лет назад
riccidecor
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$250
10 дней
Замечательная команда, отлично и слажено сработали, все в сроки. Отдельное спасибо Арслану, красивый и интересный дизайн. Спасибо большое!
Отличная заказчица! Подробное ТЗ есть, описание того, что нужно по стилю и настроению на высоте! Очень приятно работать! Спасибо за яркий проект!

Заявки фрилансеров

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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