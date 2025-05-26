Требуется разработать лендинг на платформе Tilda для презентации Telegram-бота, который автоматизирует процесс подбора блогеров для рекламы и размещения предложений. Обсуждение бюджета возможно.
Розробити дизайн у Figma та запустити веб сайт на підтримку України
🎯 Шукаю вебдизайнера / фронтенд-розробника для реалізації невеличкого проєкту
🌱 Проєкт: Інтерактивна платформа для збереження цивільних історій війни
Привіт! Працюю над невеликою волонтерською роботою на підтримку України. Треба створити вебсайт, який допоможе людям ділитися своїми спогадами, переживаннями, історіями, пов’язаними з війною в Україні. Це буде емоційна, візуальна та пам’ятна платформа.
🔧 Що потрібно зробити:
1. Розробити дизайн у Figma — прототип + фінальний дизайн сторінок сайту.
2. Створити декілька унікальних графічних елементів (наприклад, іконки, кнопки, декоративні елементи) у будь-якому графічному редакторі (Adobe Illustrator / Photoshop / Canva).
3. Реалізувати сайт на HTML/CSS/JavaScript — з адаптивною версткою та базовими анімаціями.
4. Налаштувати інтерактивні функції сайту, а саме:
• Користувач може “посадити” цифрову квітку з особистою історією (текст/аудіо/фото/малюнок).
• Запалити віртуальну свічку в пам’ять.
• Намалювати на цифровому полотні емоцію або символ.
• Переглядати тематичні архіви (дитинство, втрата, опір, мир).
• Переглядати відео-історії, інтерв’ю та перейти за посиланням на донати.
💡 Проєкт — це не просто сайт, а інструмент колективної пам’яті, в якому UX/UI дизайн має велике значення: усе має бути інтуїтивно, зручно, безпечно та з емоційним впливом.
🛠️ Інструменти:
• Figma (прототип і дизайн)
• HTML/CSS/JavaScript
• Adobe Illustrator / Photoshop / Canva (графіка)
📎 Усі матеріали надам — тексти, фото, відео, аудіо, ідеї, архіви. Контент уже готується.
🛠️ Інструменти, які бажано використати:
• Figma (дизайн)
• HTML/CSS/JavaScript
• Adobe Illustrator / Photoshop / Canva (для графіки)
📅 Терміни:
• Початок — якнайшвидше.
• Завершення — кінець червня, початок липня.
🌿 Якщо тобі близька тема пам’яті, емоцій, культури, і ти хочеш попрацювати над значущим проєктом — напиши мені! Буду дуже рада співпраці 💛
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