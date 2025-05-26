Ищется дизайнер для перевода файлов .oft в редактируемый формат для работы в Figma или другой программе. Опыт и умение работать быстро обязательны. Дедлайн выполнения — 1–3 дня. Возможна регулярная работа по созданию визуалов (до 5 шт в неделю). Задача включает подготовку шаблонов для SMM-отдела и выяснение формата для Linkedin.