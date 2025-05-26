Розробити дизайн у Figma та запустити веб сайт на підтримку України

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт9 заявок59 просмотров

🎯 Шукаю вебдизайнера / фронтенд-розробника для реалізації невеличкого проєкту

🌱 Проєкт: Інтерактивна платформа для збереження цивільних історій війни

Привіт! Працюю над невеликою волонтерською роботою на підтримку України. Треба створити вебсайт, який допоможе людям ділитися своїми спогадами, переживаннями, історіями, пов’язаними з війною в Україні. Це буде емоційна, візуальна та пам’ятна платформа.

🔧 Що потрібно зробити:

1. Розробити дизайн у Figma — прототип + фінальний дизайн сторінок сайту.

2. Створити декілька унікальних графічних елементів (наприклад, іконки, кнопки, декоративні елементи) у будь-якому графічному редакторі (Adobe Illustrator / Photoshop / Canva).

3. Реалізувати сайт на HTML/CSS/JavaScript — з адаптивною версткою та базовими анімаціями.

4. Налаштувати інтерактивні функції сайту, а саме:

    •    Користувач може “посадити” цифрову квітку з особистою історією (текст/аудіо/фото/малюнок).

    •    Запалити віртуальну свічку в пам’ять.

    •    Намалювати на цифровому полотні емоцію або символ.

    •    Переглядати тематичні архіви (дитинство, втрата, опір, мир).

    •    Переглядати відео-історії, інтерв’ю та перейти за посиланням на донати.

💡 Проєкт — це не просто сайт, а інструмент колективної пам’яті, в якому UX/UI дизайн має велике значення: усе має бути інтуїтивно, зручно, безпечно та з емоційним впливом.

🛠️ Інструменти:

    •    Figma (прототип і дизайн)

    •    HTML/CSS/JavaScript

    •    Adobe Illustrator / Photoshop / Canva (графіка)

📎 Усі матеріали надам — тексти, фото, відео, аудіо, ідеї, архіви. Контент уже готується.

🛠️ Інструменти, які бажано використати:

    •    Figma (дизайн)

    •    HTML/CSS/JavaScript

    •    Adobe Illustrator / Photoshop / Canva (для графіки)

📅 Терміни:

    •    Початок —  якнайшвидше.

    •    Завершення — кінець червня, початок липня.

🌿 Якщо тобі близька тема пам’яті, емоцій, культури, і ти хочеш попрацювати над значущим проєктом — напиши мені! Буду дуже рада співпраці 💛

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopCanvaCSSFigmaHTMLJavaScriptUI/UXАдаптивная версткаДизайн сайтовСоздание иконокСоздание пользовательских интерфейсовСоздание сайтов
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