Розробити особистий кабінет для mobile та desktop версії сайту.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок717 просмотров

Завдання для супер дизайнера

Суть: Потрібно допрацювати дизайн лендінга - Розробити особистий кабінет для mobile та desktop версії.

Ціль: Зберегти основний дизайн і доповнити його функціоналом.

1. Додати кнопку, Sign in на основній сторінці сайту, між значками вибору мови та меню, та розробити сторінку авторизації.(вхід до особистого кабінету може виконати користувач котрий вже купив поліс та отримав його на пошту. Вхід до особистого кабінету робимо по мейлу)

2. Після входу в кабінет, користувач може отримати доступ до таких функцій:

1) Розділ профіль:

  • Ім’я (обов’язково до заповнення)
  • Прізвище (обов’язково до заповнення)
  • Номер телефону (обов’язково до заповнення)
  • Пошта (обов’язково до заповнення)
  • Дата народження (обов’язково до заповнення)
  • Дані паспорта (обов’язково до заповнення)
  • Можливість додати профіль родичів/знайомих, з такими параметрами (ім’я, прізвище, номер телефону, дата народження, дані паспорта,пошта)
2)Мої поліси :має два розділи мої/чужі
  • Активні ( знаходяться в верхній частині сторінки )(повинен включати дату початку та дату закінчення полісу, має іконку до якого типу полісів відноситься(страхування багажу, відміна поїздки, туристичне страхування))
  • Архівні ( знаходяться після активних, і мають затемнений варіант виконання)
3)Мої звернення:
  • Кнопка для створення нових запитів.
  • Активні ( знаходяться в верхній частині сторінки ) (мають статуси розгляду, бажано різного кольору: діючий, скасування послуги, повернення грошей, консультація).
  • Архівні ( знаходяться після активних, і мають затемнений варіант виконання).
4) Придбання нового полісу:
  • Направлення на сторінку покупки нового полісу.
  • Відправити поліс до wallet.
5) Мої бонуси(реферальна програма):
  • Реферальне посилання.
  • Кількість куплених полісів.
  • Сумма на балансі.
6)FAQ:
  • Розділ з відповідями на часті запитання.
7) Зв’язатись з нами:
  • Отримати консультацію до покупки.
  • Отримати консультацію до вже існуючого полісу.
8) Наскрізний блок для апсейлу, (цей блок має бути постійно видним і там будуть різні акційні пропозиції, оффери і тд)

Додати активні кнопку:

  • Кнопка Підтримка, яка має бути на всіх сторінках особистого кабінету.
  • Повідомити про страховий випадок (повинна бути контрастною)(можливість вибрати користувача з розділу профіль, та вибрати діючий поліс по цій персоні. Також можливість написати повідомлення для уточнення даних по страховому випадку)
  • Можливість увімкнення двофакторної аутентифікації.
  • Вихід.
Уточнення Кольори, шрифти та елементи дизайну використовувати як на сайті.Референси додаємо в прикріпленні, але це тільки приклади від нас.

Етапи:

  • Створення low прототипу та його підтвердження.
  • Створення сторінок у 3 версіях дизайну.
  • Написання технічної документації, з уточненнями по UX дизайну.
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