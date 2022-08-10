Розробка 4 сайтів

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка52 просмотра

Привіт! Я Фрилансер як і ти, але у напрямку верстки сайтів. В мене є ідея як шукати клієнтів та пропонувати їм послуги у створенні сайтів. Для реалізації потрібно створити 3 шаблонних сайта. Я дуже добре розумію в коді, але ось с дизайном та графічним представленням даних в мене ДУЖЕ великі проблеми

Тож зараз я шукаю собі дизайнера з яким можна об'єднатися та запустити цей проєкт. Від дизайнера я чекаю що він створить дуже креативні сайти відповідно до критеріїв які вже в мене є. Зі своєї сторони я з цих макетів зроблю сайти які ми будемо пропанувати та налаштую рекламну компанію у гугл (я теж це дуже добре вмію є досвід реалізації багатьох компаній) і через неї буду шукати клієнтів.

Якщо тобі цікава така колобарація, будь ласка напиши мені і ми поговоримо більш змістовно.

Мої контакти на моєму сайті https://artgas.pro/

Вибачай що створив повідомлення через замовлення послуги - приватне листування не працює ...

3 года назад
artgas-pro
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
31 год
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Оформлення меню на сайт для Qr коду

    Необхідно оформити меню для бару у вигляді односторінкового сайту, доступного через Qr код. Важливо забезпечити можливість подальшого редагування цін. Приклад готового меню надається.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо разработать дизайн сайта

    Необходим опытный UX/UI дизайнер для разработки современного дизайна сайта. Имеется проект из 7 экранов и техническое задание. Задача включает создание привлекательного и удобного интерфейса с учетом пользовательского опыта.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно доработать дизайн приложения.

    $85

    Необходимо доработать дизайн приложения, придерживаясь светлой темы и текущего стиля. Требуется создать варфреймы для уточнения работы, а также доработать экраны слева. Предоставьте предварительные варфреймы и завершите оформление в светлой теме согласно уже имеющимся материалам.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайнер сайта

    Требуется провести обследование существующего дизайна сайта commsoft.ru с фокусом на UI/UX. Необходимо выявить недостатки в текстах, цветах и шрифтах, а также разработать изображения для атрибутов товаров, включая срок действия и платформы (Windows, macOS, Linux). Картинки должны быть качественными и легкими, с учетом общего стиля сайта.

    Linux
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    3 года назад