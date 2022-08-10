Привіт! Я Фрилансер як і ти, але у напрямку верстки сайтів. В мене є ідея як шукати клієнтів та пропонувати їм послуги у створенні сайтів. Для реалізації потрібно створити 3 шаблонних сайта. Я дуже добре розумію в коді, але ось с дизайном та графічним представленням даних в мене ДУЖЕ великі проблеми

Тож зараз я шукаю собі дизайнера з яким можна об'єднатися та запустити цей проєкт. Від дизайнера я чекаю що він створить дуже креативні сайти відповідно до критеріїв які вже в мене є. Зі своєї сторони я з цих макетів зроблю сайти які ми будемо пропанувати та налаштую рекламну компанію у гугл (я теж це дуже добре вмію є досвід реалізації багатьох компаній) і через неї буду шукати клієнтів.

Якщо тобі цікава така колобарація, будь ласка напиши мені і ми поговоримо більш змістовно.

Мої контакти на моєму сайті https://artgas.pro/

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