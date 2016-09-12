Добрый день! Нужно отрисовать 5 однотипных двухуровневых плашек, отличающихся цветом, для титров под видео. Плашки должны гармонично смотреться на фоне 1280x720 (см. аттач), т.е. сначала надо прислать на утверждение отрисованную плашку, наложенную на фон (см. аттач), с ...