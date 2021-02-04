Сайт Битва Трейдеров

Здравствуйте.

Нужен дизайн сайта для конкурса трейдеров.

Десктоп и мобильный.

Основных страниц 5.

Главная, регистрация, профаил/личный кабинет, список участников,+ информационные страницы.

Всего не более 10.

Общая концепция ч,б с вкраплениями ярких цветных акцентов. (стрелочки вверх и вниз, кнопки действия и лого соц.сетей.

Сроки очень сжатые. Предыдущий дизайнер все сроки подвел. Проект запускается 18 февраля.

Мне очень вас рекомендовали.

Возьметесь?