Сайт Битва Трейдеров

Дизайн сайтовЗакрытнет заявок99 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен дизайн сайта для конкурса трейдеров.

Десктоп и мобильный.

Основных страниц 5.

Главная, регистрация, профаил/личный кабинет, список участников,+ информационные страницы.

Всего не более 10.

Общая концепция ч,б с вкраплениями ярких цветных акцентов. (стрелочки вверх и вниз, кнопки действия и лого соц.сетей.

Сроки очень сжатые. Предыдущий дизайнер все сроки подвел. Проект запускается 18 февраля.

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3 года назад
guest_16124544673414
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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