Сайт для автосервиса в японском стиле.

1) Нас подвел дизайнер, поэтому проект сверхсрочный

2) Нужен приятный дизайн в японском стиле, можно разместить самурая с гаечным ключом, веточку сакуры и что-нибудь в этом духе.

3) Если у вас нет возможности до завтрашнего вечера предоставить макет - лучше не браться.