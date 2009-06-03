Сайт для автосервиса в японском стиле.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок352 просмотра

1) Нас подвел дизайнер, поэтому проект сверхсрочный

2) Нужен приятный дизайн в японском стиле, можно разместить самурая с гаечным ключом, веточку сакуры и что-нибудь в этом духе.

3) Если у вас нет возможности до завтрашнего вечера предоставить макет - лучше не браться.

16 лет назад
tradeplanet
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ILcher
Илья 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$250
1 день
Сделано в сроки. Работает с огоньком, не спустя рукава. Постоянно на связи. Последующие проекты будем реализовывать только с этим специалистом, чего и вам желаю:) 10+
Александр замечательный заказчик, ЧЁтко ставит задачи, понятным языком объясняет что нужно сделать... буду рад и дальше работать с ним!

Заявки фрилансеров

ILcher
Илья 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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