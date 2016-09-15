Сайт для мебели

Здравствуйте, Нужно нарисовать дизайн для сайта медицинской тематики. Нужны главная страница, страница раздела и страница самой статьи. Так как потом будет адаптивная верстка, то также нужны варианты страниц в разрешениях 320, 480 и 760. Также нужно нарисовать оформление ...