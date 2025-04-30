Сайт для монет (криптовалюта). Работа уровень сложности: ЛЕГКО

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт15 заявок198 просмотров

Нужен веб-дизайнер для сайта (криптовалюта)

Ищу дизайнера для разработки сайта в нише криптовалюты. Задача несложная, работа займет примерно 2 часа (на мой взгляд).

Требования:

  • Разработка дизайна сайта (главная страница и несколько разделов)

  • Опыт работы с веб-дизайном и адаптивностью

Условия:

  • Оплата: $100

  • Ожидаемое время на выполнение: 1 ДЕНЬ

Если вы заинтересованы. Пишите сюда!

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