Сайт для открытых и любознательных

Требуется легкий, светлый дизайн в теплых тонах для сайта, на котором размещаются статьи-ответы на обычные человеческие вопросы.

Почему лед белый? Какая гора самая высокая? Сколько шагов до Луны?.... Вопросов таких много и ответов много, поэтому на главной странице должно поместиться побольше, чтобы можно было выбрать что интересно.

Вопросы сгруппированы в рубрики ("человек", "природа"... и т.д.). Рубрик не больше 10.

Подобные сайты есть ( http://skolko-vo.ru/ ), но хотелось бы чтобы мой был еще и красивым, оставаясь удобным. Чтобы хотелось открывать страницу за страницей.... ну, думаю, идея понятна? ))).

Дополнение для оставляющих заявки. Бюджет до 150 долларов. Правками не мучаю, просто хотелось бы простой и понятной идеи. Сложной фоновой графики не надо. Несложной тоже - простой красивый статейник.

Пример для подражания - http://несидидома.рф

Там даже лого текстовый и картинки черно-белые. Но выглядит стильно и современно.