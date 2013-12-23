Требуется полный редизайн сайта и интернет-магазина.Особых накруток не требуется.Просто изменить до неузнаваемости сохранив нужный мне контент.
Сайт для открытых и любознательных
Требуется легкий, светлый дизайн в теплых тонах для сайта, на котором размещаются статьи-ответы на обычные человеческие вопросы.
Почему лед белый? Какая гора самая высокая? Сколько шагов до Луны?.... Вопросов таких много и ответов много, поэтому на главной странице должно поместиться побольше, чтобы можно было выбрать что интересно.
Вопросы сгруппированы в рубрики ("человек", "природа"... и т.д.). Рубрик не больше 10.
Подобные сайты есть ( http://skolko-vo.ru/ ), но хотелось бы чтобы мой был еще и красивым, оставаясь удобным. Чтобы хотелось открывать страницу за страницей.... ну, думаю, идея понятна? ))).
Дополнение для оставляющих заявки. Бюджет до 150 долларов. Правками не мучаю, просто хотелось бы простой и понятной идеи. Сложной фоновой графики не надо. Несложной тоже - простой красивый статейник.
Пример для подражания - http://несидидома.рф
Там даже лого текстовый и картинки черно-белые. Но выглядит стильно и современно.
Выбранный исполнитель
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