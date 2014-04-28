Сайт компании по продаже деталей для потолков

Есть дизайн-макет (PSD), который находится по этой ссылке: http://files.mail.ru/9F1B4943ED1E40BEA3E3FECF7524F89E и некоторые комментарии от клиента: - белый текст названий стран не читается (сделайте красным или синим) итого 2 варианта - "дарим поездки" - должно быть очень ...