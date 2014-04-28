Сайт компании по продаже деталей для потолков

$1000
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка135 просмотров
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Компания занимается оптовыми продажами комплектующих для натяжных потолков.

Необходимо сделать сайт с каталогом.

10 лет назад
alex_fgr
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Betelgejze
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$580
1 день
Получится отличный результат! Спасибо большое!
Всё отлично, рекомендую к сотрудничеству.
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