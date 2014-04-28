Сайт компании по продаже деталей для потолков

Создать дизайн и верстку работающего сайта YACEX.RU Подробная инструкция и задание - в прикрепленном файле и по ссылке [url=https://yadi.sk/d/tOkQYx76mBrPz]https://yadi.sk/d/tOkQYx76mBrPz[/url] Оплата по договоренности, не более 5000 р
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания занимается оптовыми продажами комплектующих для натяжных потолков.
Необходимо сделать сайт с каталогом.
- Похожие заказы
- $70Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Есть проект, описание его вышлю. Нужно оформить входную страницу (лендинг) и внутрянку. Есть список опций, примерное расположение. Цвета - синий, белый, желтый. Логотипа нет, нужно шрифтом поиграться.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется нарисовать дизайн для металлобазы. Логотип и перечень разделов есть. Цвета - синий, белый. Варианты расположения меню рассмотрю.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть дизайн-макет (PSD), который находится по этой ссылке: http://files.mail.ru/9F1B4943ED1E40BEA3E3FECF7524F89E и некоторые комментарии от клиента: - белый текст названий стран не читается (сделайте красным или синим) итого 2 варианта - "дарим поездки" - должно быть очень ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется разработка дизайна одностраничного сайта со всплывающими слоями уведомлений. Примерный прототип в приложении. Сразу указывайте: 1. Стоимость 2. Сроки 3. Примеры ваших работ похожей тематики или форматаДизайн сайтов35 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Есть сайт http://www.anvil8.com/ru/ Необходимо разработать новый дизайн по примеру http://bilberrry.com/ и http://sidigital.co/ Необходимые страницы: - portfolio - team - Contact us - homepage Контакты необходимы с возможностью отправить заявку на создание проекта как тут http://sidigital.co/contact или тут http://nclud.com/rfp/ В целом необходимо сделать нечто ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно создать дизайн главной и вн. страниц. Интернет-магазин органических продуктов.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Ищу дизайнера для постоянного сотрудничества. Предполагая работа - создание дизайна сайтов. От Вас порядочность и приемлемые цены. Спасибо!Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт10 лет назад