Сайт на битрикс малый бизнес

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка и внедрение дизайна для интернет магазина на базе битрикс малый бизнес.

Интернет магазин по продаже канцтоваров.

Наш магазин на данный момент: www.officeshop.com.ua

Соеденить с 1с.

14 лет назад
officeshop
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Картинка в шапку сайта

    $10

    Конкурс! Нужна картинка в шапку сайта (интернет-магазин) на тематику - приборы для даигностики автомобилей. На картинку должен присутствовать автомобиль (желательно не дорогой, а среднего класса) и не знаю как лучше изобразить его диагностику... Надеюсь на ваши идеи. Как я ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание дизайна сайта

    $1000

    Приветствую всех! Необходим профессиональный дизайнер-иллюстратор для создания дизайна сайта. Основное условие - умение отрисовывать графику с фотографий на уровне приложенных файлов. Будут предоставлены фотографии интерьеров, которые необходимо будет использовать в оформлении сайта. Кроме этого необходимо знать основы юзабилити и ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт для сервера мморпг игры

    $100

    Нужен сайт подходящий для как для л2 так и для аион "фентези тема" Примеры сайтов можно увидить в топе l2top ru Нам нужен аналогичный сайт но с уникальным внешним оформлениением. Сайт в основном рекламный, он должен ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн + сценарий для топ-флешки (шапки) портала

    Заготовку можно посмотреть здесь: http://82.137.160.18/rujoin_site/ Вместо верхней флешки (с оранжевыми тонами) нужно сделать шапку, соответствующую общим тонам интерфейса. Итак, с Вас: сценарий флешки, с промежуточными картинками и событиями, и собственно креатив. Базовые примеры, лого и т.п. обеспечу. ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн интернет магазина за 7-8 дней

    $1000

    Задача-разработать дизайн интернет магазина. тематика продажа бытовой и аудио-видео техники. срок для прототипа-до 7 дней. Только из Москвы. Желательно рядом с м. Киевская. Обязательно с опытом Web дизайна интернет магазина. Примеры реализованных проектов обязательны! Живые ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен дизайн флешки

    Есть флешка, показывающая футбольный матч (примерно такая: http://s2.11x11.ru/matches/3570967 ). Нужно сделать для нее дизайн элементов - кнопки, регулятор звука, бегунок скорости просмотра, вкладки, шрифты - ну вобщем, полностью внешний вид всех элементов. Сам матч рисовать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад