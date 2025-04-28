Сайт на WordPress - нужен дизайн, добиться, чтобы хорошо выглядело

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Закрыт11 заявок32 просмотра

Сайт https://diabetes-83.com/ - это онлайн книга на медицинскую тему.

Вот пример типичной страницы - https://diabetes-83.com/low-carb-diet-diabetes-warnings/

Нужно добиться, чтобы сайт выглядел изящно, солидно и стильно, но при этом дизайном не отвлекать народ от чтения контента.

Что надо сделать:

  1. Шапку

  2. Подвал

  3. Иконку сайта

  4. Неплохо бы еще водяной знак с доменом для защиты картинок

  5. Что еще на ваше усмотрение

В шапке нужны иконки:

  1. Написать на мейл

  2. Твиттер (Х)

  3. ЛинкедИн

  4. Ютюб

Не увеличивайте высоту шапки. Надо чтобы контент страницы начинался уже на первом экране.

Сейчас модно иметь большую картинку между шапкой и контентом. Этого как раз здесь не надо!

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kust
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