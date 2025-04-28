Требуется доработка существующего дизайн-макета сайта: усиление контраста блоков, уменьшение размеров элементов для повышения информативности и добавление нового функционала. Логотип может быть переделан. Готовы к полному редизайну с сохранением контентных блоков. Ищется специалист для долгосрочного сотрудничества.
Сайт на WordPress - нужен дизайн, добиться, чтобы хорошо выглядело
Сайт https://diabetes-83.com/ - это онлайн книга на медицинскую тему.
Вот пример типичной страницы - https://diabetes-83.com/low-carb-diet-diabetes-warnings/
Нужно добиться, чтобы сайт выглядел изящно, солидно и стильно, но при этом дизайном не отвлекать народ от чтения контента.
Что надо сделать:
Шапку
Подвал
Иконку сайта
Неплохо бы еще водяной знак с доменом для защиты картинок
Что еще на ваше усмотрение
В шапке нужны иконки:
Написать на мейл
Твиттер (Х)
ЛинкедИн
Ютюб
Не увеличивайте высоту шапки. Надо чтобы контент страницы начинался уже на первом экране.
Сейчас модно иметь большую картинку между шапкой и контентом. Этого как раз здесь не надо!
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