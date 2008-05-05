Сайт по пошиву штор

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт56 заявок584 просмотра

Требуется разработать дизайн сайта и логотипа для фирмы занимающейся пошивом штор.

1. Сайт должен производить впечатление дороговизны и стиля, не перегруженный информацией.

2. Цветовое решение в темных благородных тонах (изумрудный, шоколадный, золотой)

3. В дизайне должно быть понятно, что фирма занимается именно пошивом штор.

4. Информации на сайте будет не очень много, но дизайн разработать с ученом того, что будет оптимизироваться под поисковики, т.е. должны быть заголовки и тексты, как на главной так и на второстепенных страничках.

5. Фотографий для дизайна самого сайта нет, для портфолио есть (следовательно фото нужно найти)

В приложении структура сайта (раздел шторы, карнизы, ткани для поисковиков т.е. там будут в основном тексты) их можно как-то объединить)

Рассмотрю сайт "под ключ"

1. Нужна простая и надежная CMS с возможностью оптимизации под поисковики (ключевые теги, заголовки и т.д.)

2. Функция вызов дизайнера (заполняется форма с контактами, приходит сообщение на почту)

3. Наполнение текстами (тексты предоставлю)

4. Заполнение тегов (title, discription) (заголовки и описание предоставлю)

дополнительно 300$

итого 800 (дизайн сайта 500 + 300 верстка, CMS, наполнение)

Предложение высылайте только при наличии портфолио

17 лет назад
vialv
46 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Fledex
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Получил первый вариант "1 класс, вторая четверть" работа была выполнена за 3 дня на "отвали" Я указал, что нужно доделать, было сделано быстро, стало гораздо лучше, но все только по моим подсказкам, но вариант также был совсем сырой. Я снова подробно написал, что нужно исправить и добавить, на что получил ответ, что он не рассчитывал на такую сложную работу и такая работа стоит дороже (в брифе я указал несколько сайтов что требуется и какого уровня дизайн мне требуется), я сказал что готов доплатить, но только за нормальную работу или мы расстаемся и мне не нужно возвращать предоплату! После мне написал сам дизайнер (Эдуард выступает в качестве посредника!), что дальше мне придется общаться с ним. В итоге мне был предоставлена работа, которая меня практически устроила. Я оплатил остаток и доплатил за "сложность", на которую ребята не рассчитывали. После чего оба пропали и не отвечают 3 месяца не на письма, не в ICQ, не через этот сервис. Дизайн сделан, но исходников нет, я не понял, что произошло!!! ВНИМАНИЕ безответственный товарищ!!!

Заявки фрилансеров

Fledex
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

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