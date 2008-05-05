Сайт по пошиву штор

Требуется разработать дизайн сайта и логотипа для фирмы занимающейся пошивом штор.

1. Сайт должен производить впечатление дороговизны и стиля, не перегруженный информацией.

2. Цветовое решение в темных благородных тонах (изумрудный, шоколадный, золотой)

3. В дизайне должно быть понятно, что фирма занимается именно пошивом штор.

4. Информации на сайте будет не очень много, но дизайн разработать с ученом того, что будет оптимизироваться под поисковики, т.е. должны быть заголовки и тексты, как на главной так и на второстепенных страничках.

5. Фотографий для дизайна самого сайта нет, для портфолио есть (следовательно фото нужно найти)

В приложении структура сайта (раздел шторы, карнизы, ткани для поисковиков т.е. там будут в основном тексты) их можно как-то объединить)

Рассмотрю сайт "под ключ"

1. Нужна простая и надежная CMS с возможностью оптимизации под поисковики (ключевые теги, заголовки и т.д.)

2. Функция вызов дизайнера (заполняется форма с контактами, приходит сообщение на почту)

3. Наполнение текстами (тексты предоставлю)

4. Заполнение тегов (title, discription) (заголовки и описание предоставлю)

дополнительно 300$

итого 800 (дизайн сайта 500 + 300 верстка, CMS, наполнение)

Предложение высылайте только при наличии портфолио