Надо сделать макет дизайна двух страничек для русскоязычного клона http://play.typeracer.com Хочется просторно, крупно и вебдванольно. Оплата небольшая, но и работы минимум. ТЗ в аттаче.
Сайт по пошиву штор
Требуется разработать дизайн сайта и логотипа для фирмы занимающейся пошивом штор.
1. Сайт должен производить впечатление дороговизны и стиля, не перегруженный информацией.
2. Цветовое решение в темных благородных тонах (изумрудный, шоколадный, золотой)
3. В дизайне должно быть понятно, что фирма занимается именно пошивом штор.
4. Информации на сайте будет не очень много, но дизайн разработать с ученом того, что будет оптимизироваться под поисковики, т.е. должны быть заголовки и тексты, как на главной так и на второстепенных страничках.
5. Фотографий для дизайна самого сайта нет, для портфолио есть (следовательно фото нужно найти)
В приложении структура сайта (раздел шторы, карнизы, ткани для поисковиков т.е. там будут в основном тексты) их можно как-то объединить)
Рассмотрю сайт "под ключ"
1. Нужна простая и надежная CMS с возможностью оптимизации под поисковики (ключевые теги, заголовки и т.д.)
2. Функция вызов дизайнера (заполняется форма с контактами, приходит сообщение на почту)
3. Наполнение текстами (тексты предоставлю)
4. Заполнение тегов (title, discription) (заголовки и описание предоставлю)
дополнительно 300$
итого 800 (дизайн сайта 500 + 300 верстка, CMS, наполнение)
Предложение высылайте только при наличии портфолио
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