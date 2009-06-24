Сайт сети салонов красоты

# 1 — $

Для участников конкурса предлагается выполнить контрольное задание. Заданием является создание стартовой страницы для сайта сети салонов красоты. Стартовая страница должна представлять собой анимированную заставку (flash или другие веб-технологии) c выбором нужного адреса салона. Остальные материалы и пожелания в прилагаемом файле. Победитель получает право создания дизайна всего сайта или создание сайта "под ключ"(в зависимости от возможностей самого фрилансера)