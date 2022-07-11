Ищу возможность для бесплатной практики в качестве Front-end разработчика. Имею базовые знания HTML и CSS, работал с Git, изучаю JavaScript. Готов учиться и развиваться в команде, чтобы улучшить свои навыки и получить опыт в реальных проектах.
Сайт услуг
Имеется 2 СТАРЫХ сайта по продаже и настройке торгового оборудования, нужно создать новые и перенести информацию со старых, добавить картинки и чтобы выглядели современно, с адаптивной версткой. Также предусмотреть главную страницу в стиле одностраничного сайта.
Старые сайты (перенести выделенные страницы и разделы):
Примеры желаемого дизайна:
https://lubercy.dobus.ru/torgovoye-oborudovaniye/pos-klaviatury
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