Сайт услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок708 просмотров

Имеется 2 СТАРЫХ сайта по продаже и настройке торгового оборудования, нужно создать новые и перенести информацию со старых, добавить картинки и чтобы выглядели современно, с адаптивной версткой. Также предусмотреть главную страницу в стиле одностраничного сайта.

Старые сайты (перенести выделенные страницы и разделы):

http://megabit-s.ru/

http://mgbs.ru/

Примеры желаемого дизайна:

https://lubercy.dobus.ru/torgovoye-oborudovaniye/pos-klaviatury

https://kassainfo.com/

https://www.remkas.ru/

3 года назад
sta1ker2009
Дмитрий 
36 лет
9 лет в сервисе
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2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
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ТОП-10
Дизайн сайтов
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