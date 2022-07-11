Имеется 2 СТАРЫХ сайта по продаже и настройке торгового оборудования, нужно создать новые и перенести информацию со старых, добавить картинки и чтобы выглядели современно, с адаптивной версткой. Также предусмотреть главную страницу в стиле одностраничного сайта.

Старые сайты (перенести выделенные страницы и разделы):

http://megabit-s.ru/

http://mgbs.ru/

Примеры желаемого дизайна:

https://lubercy.dobus.ru/torgovoye-oborudovaniye/pos-klaviatury

https://kassainfo.com/

https://www.remkas.ru/