Здравствуйте, нужен дизайн для платников. Тематика: софт и игровая. Нужно всё сделать просто и красиво, минимализм с оттенками чего-то красочного. :) Главная задача, чтобы всё было удобно, пользователь зашел на ...
Сайт-визитка для стилиста
нужно сделать красивый сайт - визитную карточку для стилиста
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