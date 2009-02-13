Сайт знакомств

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Фон в стили Барокко

Цвета, должны быть приватные (приглушенный Свет)

Должен как бы схоронятся эффект конфиденциальности.

Лаконичный дизайн без всего лишнего