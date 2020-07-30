Сделать 2 лендинга на кальянную тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка172 просмотра

Добрый день. Нужно сделать 2 сайта, схожих между собой. Макеты есть и тз тоже, все сбросила в личку.

5 лет назад
analarina
29 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

GorKa
Павел 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$500
12 дней
Как всегда все замечательно, с каждым разом все лучше и лучше. Настоящие профессионалы с которыми приятно работать!
Спасибо за приятный отзыв, рад сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

GorKa
Павел 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад